СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова, Святослав Гребенщиков с передач Никиты Камалова и Дамира Жафярова, Игорь Ожиганов (без ассистентов), Марат Хуснутдинов (ассистенты Никита Гусев и Никита Камалов) и Степан Фальковский.

У проигравшей команды голы оформили Райан Спунер с передач Марка Барберио и Брендана Козуна и Никита Пышкайло с передачи Виталия Пинчука.