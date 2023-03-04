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12:28 (мск), источник: Прессбол

Марк Барберио: Мы сами создали себе проблемы, позволяли эмоциям брать верх

Защитник минского «Динамо» Марк Барберио прокомментировал поражение (2:5) от питерского СКА во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

— Сами себе создали проблемы. Много удалялись, позволяли эмоциям брать верх. Надо больше контролировать себя. Ведь это плей-офф.

Важно отметить, что проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру после первого периода. Не паниковали при счете 0:3. Напомнили себе о плане на игру и стали действовать по нашей системе. Во втором периоде забросили и создавали еще голевые моменты. Несколько раз были близки, чтобы забить еще. Какие моменты были у того же Райана Спунера. Там шайба попала в штангу. И у Димы Соколова был такой же момент. Не хватило удачи. Запросто могли сравнять счет.

В целом есть позитив. После двух гостевых игр в серии счет 1:1. Главное сделать выводы и качественно сыграть в Минске. Знаю, что хорошо раскупают билеты. Мы очень ждем домашние матчи, знаем, как наши болельщики поддерживают нас. Впереди третий матч плей-офф в выходной день. Ждем классную атмосферу на матче. И хотим порадовать всех, кто придет на «Минск-Арену» или будет смотреть телетрансляцию.

— Ты много играл в большинстве и заработал ассист.

— К сожалению, несколько ребят получили травмы. Это хоккей, плей-офф. Все хоккеисты должны быть готовы сыграть на любой позиции в любой ситуации. Я делал все, что мог. Старался. Главное — помогать команде везде. И в обороне, и в атаке. Хоккеиста цитирует официальный сайт.

СКА
5:2
3:0, 0:1, 2:1
Динамо Мн
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