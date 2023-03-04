Марк Барберио: Мы сами создали себе проблемы, позволяли эмоциям брать верх

— Сами себе создали проблемы. Много удалялись, позволяли эмоциям брать верх. Надо больше контролировать себя. Ведь это плей-офф.

Важно отметить, что проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру после первого периода. Не паниковали при счете 0:3. Напомнили себе о плане на игру и стали действовать по нашей системе. Во втором периоде забросили и создавали еще голевые моменты. Несколько раз были близки, чтобы забить еще. Какие моменты были у того же Райана Спунера. Там шайба попала в штангу. И у Димы Соколова был такой же момент. Не хватило удачи. Запросто могли сравнять счет.

В целом есть позитив. После двух гостевых игр в серии счет 1:1. Главное сделать выводы и качественно сыграть в Минске. Знаю, что хорошо раскупают билеты. Мы очень ждем домашние матчи, знаем, как наши болельщики поддерживают нас. Впереди третий матч плей-офф в выходной день. Ждем классную атмосферу на матче. И хотим порадовать всех, кто придет на «Минск-Арену» или будет смотреть телетрансляцию.

— Ты много играл в большинстве и заработал ассист.