«Авангард» сравнял счет в серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Сибирью»

ТАСС, 4 марта. Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 007 зрителей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (15-я минута), Наиль Якупов (33), Сергей Толчинский (37), Павел Дедунов (50). У гостей отличился Александр Шаров (27).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Новосибирске 6 марта.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Авангард» и «Сибирь» встречались четыре раза и одержали по две победы. По итогам регулярного сезона «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. «Сибирь» с 83 очками в 68 матчах стала шестой на Востоке. В розыгрыше Кубка Гагарина команды единственный раз встречались в 2013 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.