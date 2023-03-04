«Авангард» сравнял счет в серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Сибирью»
Омичи выиграли во втором матче со счетом 4:1.
Омичи выиграли во втором матче со счетом 4:1.
ТАСС, 4 марта. Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 007 зрителей.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (15-я минута), Наиль Якупов (33), Сергей Толчинский (37), Павел Дедунов (50). У гостей отличился Александр Шаров (27).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Новосибирске 6 марта.
В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Авангард» и «Сибирь» встречались четыре раза и одержали по две победы. По итогам регулярного сезона «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. «Сибирь» с 83 очками в 68 матчах стала шестой на Востоке. В розыгрыше Кубка Гагарина команды единственный раз встречались в 2013 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.
«Авангард» не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2013/14, омская команда трижды выходила в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выиграла трофей в 2021 году, победив в финальной серии московский ЦСКА (4−2). Лучшим результатом «Сибири» является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где команда уступила казанскому «Ак Барсу» (1−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).