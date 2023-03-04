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16:57 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» сравнял счет в серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Сибирью»

Омичи выиграли во втором матче со счетом 4:1.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 марта. Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 007 зрителей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (15-я минута), Наиль Якупов (33), Сергей Толчинский (37), Павел Дедунов (50). У гостей отличился Александр Шаров (27).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Новосибирске 6 марта.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Авангард» и «Сибирь» встречались четыре раза и одержали по две победы. По итогам регулярного сезона «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. «Сибирь» с 83 очками в 68 матчах стала шестой на Востоке. В розыгрыше Кубка Гагарина команды единственный раз встречались в 2013 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.

«Авангард» не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2013/14, омская команда трижды выходила в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выиграла трофей в 2021 году, победив в финальной серии московский ЦСКА (4−2). Лучшим результатом «Сибири» является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где команда уступила казанскому «Ак Барсу» (1−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

Авангард
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Сибирь
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