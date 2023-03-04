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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» сравняла счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА проиграли череповецкой «Северстали» во втором матче серии финала Кубка Гагарина.

Северсталь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась поражением армейцев в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1). В основное время в составе армейцев отличились Владислав Каменев (49-я минута) и Михаил Григоренко (50). У гостей шайбы забросили Александр Суворов (5) и Николай Тимашов (52). Автором победного гола в овертайме стал Никита Гуслистов (83).

«Северсталь» прервала 33-матчевую победную серию ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ, армейцы последний раз проигрывали в 2014 году.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1, третий матч противостояния пройдет в Череповце 6 марта.

ЦСКА и «Северсталь» ранее никогда не встречались друг с другом в рамках плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне команды провели четыре очных матча в регулярном чемпионате, три из которых выиграла «Северсталь».

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2:3ОТ
0:1, 0:0, 2:1
Северсталь
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