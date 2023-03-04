«Северсталь» сравняла счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА проиграли череповецкой «Северстали» во втором матче серии финала Кубка Гагарина.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА проиграли череповецкой «Северстали» во втором матче серии финала Кубка Гагарина.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась поражением армейцев в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1). В основное время в составе армейцев отличились Владислав Каменев (49-я минута) и Михаил Григоренко (50). У гостей шайбы забросили Александр Суворов (5) и Николай Тимашов (52). Автором победного гола в овертайме стал Никита Гуслистов (83).
«Северсталь» прервала 33-матчевую победную серию ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ, армейцы последний раз проигрывали в 2014 году.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1, третий матч противостояния пройдет в Череповце 6 марта.
ЦСКА и «Северсталь» ранее никогда не встречались друг с другом в рамках плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне команды провели четыре очных матча в регулярном чемпионате, три из которых выиграла «Северсталь».