«Адмирал» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева»

ТАСС, 5 марта. «Адмирал» из Владивостока со счетом 3:2 в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке в присутствии 5 555 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Динар Хамидуллин (44-я минута), Евгений Лисовец (57) и Юрий Паутов (75). У проигравших отличились Артем Пименов (38) и Николай Кулемин (39).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала», следующий матч пройдет 7 марта во Владивостоке. В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Адмирал» одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубка Гагарина.