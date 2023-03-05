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12:58 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева»

Владивостокская команда после двух периодов уступала со счетом 0:2.

Адмирал
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 марта. «Адмирал» из Владивостока со счетом 3:2 в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке в присутствии 5 555 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Динар Хамидуллин (44-я минута), Евгений Лисовец (57) и Юрий Паутов (75). У проигравших отличились Артем Пименов (38) и Николай Кулемин (39).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала», следующий матч пройдет 7 марта во Владивостоке. В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Адмирал» одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» выходил в плей-офф во всех 15 сезонах КХЛ. Уфимцы выиграли единственный Кубок Гагарина в 2011 году, одолев в финале подмосковный «Атлант». «Адмирал» не выходил в плей-офф КХЛ с сезона-2016/17, когда в первом раунде проиграл омскому «Авангарду» (счет в серии 2−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

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Адмирал
3:2ОТ
0:0, 0:2, 2:0
Салават Юлаев
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