«Адмирал» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева»
Владивостокская команда после двух периодов уступала со счетом 0:2.
Владивостокская команда после двух периодов уступала со счетом 0:2.
ТАСС, 5 марта. «Адмирал» из Владивостока со счетом 3:2 в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке в присутствии 5 555 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Динар Хамидуллин (44-я минута), Евгений Лисовец (57) и Юрий Паутов (75). У проигравших отличились Артем Пименов (38) и Николай Кулемин (39).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Адмирала», следующий матч пройдет 7 марта во Владивостоке. В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» и «Адмирал» одержали по две победы в очных встречах. Команды ранее не встречались в Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» выходил в плей-офф во всех 15 сезонах КХЛ. Уфимцы выиграли единственный Кубок Гагарина в 2011 году, одолев в финале подмосковный «Атлант». «Адмирал» не выходил в плей-офф КХЛ с сезона-2016/17, когда в первом раунде проиграл омскому «Авангарду» (счет в серии 2−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).