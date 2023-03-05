СКА обыграл минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы. Николаев сделал 26 сейвов

Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций5.03.2023, 17:00 (МСК UTC+3)Минск-Арена, 15086 зрителей
|Крэйг Вудкрофт
|Роман Ротенберг
|Константин Шостак
|Дмитрий Николаев
|04:10
|Александр Волков
|07:41
|Марк Барберио
|09:30
|Дмитрий Яшкин(Марат Хуснутдинов, Игорь Ожиганов)
|11:43
|Дамир Жафяров
|16:07
|Леонид Комаров(Святослав Гребенщиков)
|17:08
|Дмитрий Яшкин
|17:56
|Марк Барберио
|17:56
|Никита Камалов
|18:44
|Андрей Педан
|22:21
|Роман Горбунов
|24:56
|Василий Глотов
|28:36
|Александр Никишин(Никита Гусев)
|31:11
|Брэндон Козун
|31:11
|Валентин Зыков
|33:34
|Дамир Жафяров
|50:37
|Василий Глотов(Степан Фальковский)
|58:58
|Дмитрий Яшкин
|8
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)