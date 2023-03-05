СКА обыграл минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы. Николаев сделал 26 сейвов

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. На 17-й минуте периода удвоил преимущество гостей Никита Комаров с передачи Святослава Гребенщикова. На девятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Никишин с передачи Никиты Гусева.

На 11-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Василий Глотов с передачи Степана Фальковского. Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч, отразив 26 бросков.