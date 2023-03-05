Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Локомотив
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
СКА
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
14
Хоккей. НХЛ
6.03
Вегас
Монреаль
Хоккей. НХЛ
6.03
Филадельфия
Детройт
Хоккей. НХЛ
6.03
Аризона
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
6.03
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
ОТ
32
Все события
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА обыграл минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы. Николаев сделал 26 сейвов

В Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2−1 в пользу армейцев.

СКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. На 17-й минуте периода удвоил преимущество гостей Никита Комаров с передачи Святослава Гребенщикова. На девятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Никишин с передачи Никиты Гусева.

На 11-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Василий Глотов с передачи Степана Фальковского. Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч, отразив 26 бросков.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.

Читайте также
Динамо Мн
0:4
0:2, 0:1, 0:1
СКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь