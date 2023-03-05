«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в матче первого раунда Кубка Гагарина
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в третьем матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в третьем матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Петров (11-я минута), Илья Сафонов (27), Никита Дыняк (50) и Александр Радулов (60). У хозяев отличился Павел Порядин (22).
Шайба Петрова стала для него 30-й в плей-офф, он стал десятым игроком в истории КХЛ, кому удалось отметиться 30 голами в розыгрышах Кубка Гагарина. Лидирует по этому показателю завершивший карьеру Сергей Мозякин (68 шайб).
Радулов продлил результативную серию до девяти матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал семь передач. Всего на его счету стало 93 очка (26 шайб + 67 передач) в плей-офф КХЛ, он вышел на чистое четвертое место среди самых результативных игроков в истории Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса», четвертый матч противостояния пройдет в Нижнекамске 7 марта. Ранее команды дважды встречались друг с другом в рамках плей-офф КХЛ. Оба раза «Ак Барс» выигрывал серию со счетом 4−0.