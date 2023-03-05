«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в матче первого раунда Кубка Гагарина

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Кирилл Петров (11-я минута), Илья Сафонов (27), Никита Дыняк (50) и Александр Радулов (60). У хозяев отличился Павел Порядин (22).

Шайба Петрова стала для него 30-й в плей-офф, он стал десятым игроком в истории КХЛ, кому удалось отметиться 30 голами в розыгрышах Кубка Гагарина. Лидирует по этому показателю завершивший карьеру Сергей Мозякин (68 шайб).

Радулов продлил результативную серию до девяти матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал семь передач. Всего на его счету стало 93 очка (26 шайб + 67 передач) в плей-офф КХЛ, он вышел на чистое четвертое место среди самых результативных игроков в истории Кубка Гагарина.