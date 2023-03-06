«Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (8-я и 43-я минуты), по одной шайбе забросили Владимир Ткачев (15) и Корбэн Найт (34). У хозяев отличились Егор Аланов (3), Никита Шашков (54) и Тревор Мёрфи (60).

Во втором периоде «Авангард» нанес три броска в створ. Всего за матч на счету омичей 12 бросков против 37 у «Сибири».

Форвард «Сибири» Александр Шаров провел свой 400-й матч в КХЛ.