«Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (8-я и 43-я минуты), по одной шайбе забросили Владимир Ткачев (15) и Корбэн Найт (34). У хозяев отличились Егор Аланов (3), Никита Шашков (54) и Тревор Мёрфи (60).
Во втором периоде «Авангард» нанес три броска в створ. Всего за матч на счету омичей 12 бросков против 37 у «Сибири».
Форвард «Сибири» Александр Шаров провел свой 400-й матч в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда», четвертый матч противостояния пройдет в Новосибирске 8 марта. Ранее команды один раз встречались друг с другом в рамках плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/13 омичи одержали победу в серии первого раунда со счетом 4−3.