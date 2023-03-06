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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Сибирь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сибирь
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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (8-я и 43-я минуты), по одной шайбе забросили Владимир Ткачев (15) и Корбэн Найт (34). У хозяев отличились Егор Аланов (3), Никита Шашков (54) и Тревор Мёрфи (60).

Во втором периоде «Авангард» нанес три броска в створ. Всего за матч на счету омичей 12 бросков против 37 у «Сибири».

Форвард «Сибири» Александр Шаров провел свой 400-й матч в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда», четвертый матч противостояния пройдет в Новосибирске 8 марта. Ранее команды один раз встречались друг с другом в рамках плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/13 омичи одержали победу в серии первого раунда со счетом 4−3.

Сибирь
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Авангард
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