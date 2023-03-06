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6 марта, источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Иван Игумнов (28-я минута), Иван Муранов (32) и Эрик О’Делл (42). «Сухой» матч в составе «Динамо» провел вратарь Илья Коновалов.

Форвард «Динамо» Илья Каблуков провел 163-й матч в плей-офф КХЛ и вышел по данному показателю на первое место среди нападающих в истории лиги, обойдя Александра Попова.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Следующая игра состоится в Москве в среду.

«Динамо» и «Торпедо» в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ четыре раза играли друг против друга, одержали по две победы.

Динамо М
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Торпедо
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