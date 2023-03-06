Московское «Динамо» вышло вперед в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Иван Игумнов (28-я минута), Иван Муранов (32) и Эрик О’Делл (42). «Сухой» матч в составе «Динамо» провел вратарь Илья Коновалов.

Форвард «Динамо» Илья Каблуков провел 163-й матч в плей-офф КХЛ и вышел по данному показателю на первое место среди нападающих в истории лиги, обойдя Александра Попова.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Следующая игра состоится в Москве в среду.