Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

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ЦСКА настолько уверенно обыграл «Северсталь» в первом матче серии, что в дальнейшие перспективы череповчан верилось с трудом. Но во второй игре в Москве команда Андрея Разина буквально легла костьми и вырвала победу во втором овертайме. А вратарь Александр Самонов, отразивший 52 броска, стал главным героем встречи.

Дома «Северсталь» была настроена не менее решительно, но в начале третьего матча команду подвели удаления. Когда хозяева остались втроем, армейцы классно разыграли преимущество: Григоренко отпасовал на Окулова, получил обратную передачу и в касание точно щелкнул.

Превосходство гостей по броскам в первом периоде было ужасающим — 22−3. Но проблемы ЦСКА во вратарской линии в плей-офф никуда не делись. Александр Шарыченков определенно не выручил после броска Адама Лишки.

Но на перерыв армейцы все равно ушли, ведя в счете. Успех принесла быстрая атака, которую после передачи Павла Карнаухова завершил Антон Слепышев.

В начале второго периода уже хозяева реализовали численное преимущество в два игрока. Брюквин и Провольнев одновременно отправились на скамейку штрафников, и Морозов снова сравнял счет.

Максим Мамин в середине периода опять вывел армейцев вперед, но сразу же после вбрасывания «Северсталь» воспользовалась небольшой расслабленностью соперника. Петунин и Гераськин быстро довели шайбу до Даниила Вовченко, который ушел от защитника и пробил Шарыченкова.

На третий период в воротах ЦСКА появился Адам Рейдеборн, но неспроста ведь тренеры доверили пост номер один на старте плей-офф не шведскому вратарю. Вовченко, конечно, классно бросил в касание, но неотразимым его щелчок не назовешь.