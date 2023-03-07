Хоккеисты минского «Динамо» примут СКА в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина

Встреча на льду «Минск-Арены» начнется в 19.30 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В стартовом матче серии в Санкт-Петербурге динамовцы неожиданно обыграли лучшую команду регулярного чемпионата КХЛ с результатом 6:4, потом потерпели два поражения — подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли второй поединок на льду армейцев — 2:5, а затем в Минске уступили с сухим счетом 0:4. Таким образом, после трех матчей серии до четырех побед СКА впереди — 2:1. После сегодняшней игры команды вернутся в Санкт-Петербург, где 9 марта проведут пятый поединок.
Также сегодня состоятся еще 3 встречи: «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа; счет в серии — 2:1), «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань; счет в серии — 1:2), «Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль; счет в серии — 1:2).
В других парах после трех игр счет также 2:1: омский «Авангард» выигрывает у новосибирской «Сибири», московское «Динамо» впереди в противостоянии с нижегородским «Торпедо», магнитогорский «Металлург» лидирует в матчах с «Автомобилистом», а череповецкая «Северсталь» ведет в матчах с московским ЦСКА.