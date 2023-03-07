Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
СКА
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
42
Хоккей. НХЛ
8.03
Монреаль
Каролина
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Джерси
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида
Вегас
Хоккей. НХЛ
8.03
Айлендерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
8.03
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.03
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
8.03
Колорадо
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
01
Хоккей. НХЛ
8.03
Сиэтл
Анахайм
Все события
20:58 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

ТАСС, 7 марта. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник в Нижнекамске.

Ак Барс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рауль Якупов (27-я минута), Семен Кизимов (33), Евгений Митякин (56), Вячеслав Лещенко (59). У проигравших отличились Кирилл Петров (22) и Станислав Галиев (22).

Якупов является двоюродным братом первого номера драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года, обладателя Кубка Гагарина (2021) Наиля Якупова. Он забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ и стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина в составе «Нефтехимика».

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятая встреча пройдет 9 марта в Казани. «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Нефтехимик» стал восьмым.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев провел 900-й матч в КХЛ и стал вторым игроком, достигшим этого показателя. Лидирует по проведенным играм в лиге Евгений Бирюков — 966 матчей. Наставник казанской команды Зинэтула Билялетдинов вышел на первое место среди главных тренеров по количеству игр в плей-офф КХЛ (121), обогнав Олега Знарка (120).

Знарок и Билялетдинов по три раза выигрывали Кубок Гагарина в качестве тренеров. Билялетдинов трижды привел к титулу «Ак Барс» (2009, 2010, 2018), Знарок два раза побеждал с московским «Динамо» (2012, 2013) и один раз — с петербургским СКА (2017).

Нефтехимик
4:2
0:0, 2:2, 2:0
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь