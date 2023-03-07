«Нефтехимик» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рауль Якупов (27-я минута), Семен Кизимов (33), Евгений Митякин (56), Вячеслав Лещенко (59). У проигравших отличились Кирилл Петров (22) и Станислав Галиев (22).

Якупов является двоюродным братом первого номера драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года, обладателя Кубка Гагарина (2021) Наиля Якупова. Он забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ и стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина в составе «Нефтехимика».

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятая встреча пройдет 9 марта в Казани. «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Нефтехимик» стал восьмым.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев провел 900-й матч в КХЛ и стал вторым игроком, достигшим этого показателя. Лидирует по проведенным играм в лиге Евгений Бирюков — 966 матчей. Наставник казанской команды Зинэтула Билялетдинов вышел на первое место среди главных тренеров по количеству игр в плей-офф КХЛ (121), обогнав Олега Знарка (120).