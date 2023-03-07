Минское «Динамо» сравняло счет в серии ⅛ финала Кубка Гагарина со СКА

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:0, 4:2). В составе победителей отличились Игорь Мартынов (50-я минута), Дмитрий Соколов (53), Роман Горбунов (55) и Ник Меркли (57). У проигравших шайбы забросили Никита Гусев (44) и Андрей Педан (59).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2−2. Серия ⅛ финала Кубка Гагарина продолжится в Санкт-Петербурге, пятая игра состоится в четверг.