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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» сравняло счет в серии ⅛ финала Кубка Гагарина со СКА

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минское «Динамо» на своем льду одержало волевую победу над петербургским СКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо Мн
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Источник: Официальный сайт клуба "Динамо" Минск (Евгения Гурская)

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:0, 0:0, 4:2). В составе победителей отличились Игорь Мартынов (50-я минута), Дмитрий Соколов (53), Роман Горбунов (55) и Ник Меркли (57). У проигравших шайбы забросили Никита Гусев (44) и Андрей Педан (59).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2−2. Серия ⅛ финала Кубка Гагарина продолжится в Санкт-Петербурге, пятая игра состоится в четверг.

СКА стал победителем прошедшего регулярного чемпионата, «Динамо» вышло в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции. В «регулярке» СКА выиграл у минчан все четыре матча.

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4:2
0:0, 0:0, 4:2
СКА
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