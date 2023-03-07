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22:54 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы сравняли счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против СКА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» одержало вторую победу в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Четвертая игра серии, как и предыдущая встреча команд, состоялась на «Минск-Арене». В отличие от воскресного поединка, на этот раз соперники долгое время обходились без заброшенных шайб. Первый реальный шанс отличиться динамовцы создали только в середине второго периода, когда Райан Спунер угодил в перекладину чужих ворот. Вскоре после этого момента гости сумели огорчить вратаря «зубров» Алексея Колосова, но после видеопросмотра шайба СКА была отменена.

После двух «сухих» отрезков зрителей ожидало обилие голов в заключительной трети. Сперва Никита Гусев после выхода один на один с голкипером вывел «армейцев» вперед, но всего несколько атак спустя Игорь Мартынов при игре «Динамо» в меньшинстве сравнял цифры. Однако на ничью в основное время хозяева были не согласны: всего за пять минут Дмитрий Соколов, Роман Горбунов и Ник Меркли организовали в ворота СКА сразу три шайбы. Ответить на такой натиск петербуржцы смогли лишь голом Андрея Педана в самой концовке встречи. Как итог — 4:2 в пользу подопечных Вудкрофта.

Таким образом, после четырех матчей в серии «Динамо» — СКА воцарилось равенство (2:2). Для выхода в полуфинал Западной конференции одной из команд необходимо одержать две победы в следующих матчах. Пятая встреча соперников пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30. Шестая игра состоится в Минске 11 марта.

Динамо Мн
4:2
0:0, 0:0, 4:2
СКА
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