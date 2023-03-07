Минские динамовцы сравняли счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ против СКА

Четвертая игра серии, как и предыдущая встреча команд, состоялась на «Минск-Арене». В отличие от воскресного поединка, на этот раз соперники долгое время обходились без заброшенных шайб. Первый реальный шанс отличиться динамовцы создали только в середине второго периода, когда Райан Спунер угодил в перекладину чужих ворот. Вскоре после этого момента гости сумели огорчить вратаря «зубров» Алексея Колосова, но после видеопросмотра шайба СКА была отменена.

После двух «сухих» отрезков зрителей ожидало обилие голов в заключительной трети. Сперва Никита Гусев после выхода один на один с голкипером вывел «армейцев» вперед, но всего несколько атак спустя Игорь Мартынов при игре «Динамо» в меньшинстве сравнял цифры. Однако на ничью в основное время хозяева были не согласны: всего за пять минут Дмитрий Соколов, Роман Горбунов и Ник Меркли организовали в ворота СКА сразу три шайбы. Ответить на такой натиск петербуржцы смогли лишь голом Андрея Педана в самой концовке встречи. Как итог — 4:2 в пользу подопечных Вудкрофта.