Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. КХЛ
7.03
Динамо Мн
СКА
42
Хоккей. КХЛ
7.03
Витязь
Локомотив
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
7.03
Нефтехимик
Ак Барс
42
Хоккей. КХЛ
7.03
Адмирал
Салават Юлаев
01
Все события
7 марта, источник: Чемпионат.com

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче со СКА (4:2).

Динамо Мн
СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

"Понравилось, как сыграла наша команда, показала характер, боевой настрой. Понравилось, что после пропущенной шайбы не начали пятиться, продолжили работать, шайба Мартынова вселила в нас оптимизм. Важные голы от Соколова, Горбунова, гол Меркли — важная командная победа, сказал парням в раздевалке после игры, что все отработали отлично, нападающие, защитники, большинство, меньшинство Колосов провёл невероятный матч.

За счёт чего команда открыла второе дыхание? Началось с гола Мартынова в меньшинстве, его проход. То, как он выложился в этом моменте, вернул нас в игру. Через несколько минут получили возможность в большинстве, хороший бросок Соколова, потом хороший момент при переходе из обороны в атаку. Сыграли хладнокровно, так, как требовали от ребят: не расслабленно, но с холодной головой. Парни выполнили то, что от от них требовали, их внимание было направлено на выполнение тех задач, что вы поставили.

Голы от четырёх разных игроков? Не думаю, что тут какой-то секрет, в первом голе повезло с отскоком, второй гол — хороший бросок, третий гол — отскок от вратаря, четвёртый — в пустые ворота. Парни делают правильные вещи, создают вторые моменты, доводят шайбу до пятака, находят там моменты для гола. Очень важно, что СКА хорошо защищается, для нас важно было находить ключи, чтобы взломать их оборону, парни смогли это сделать, за это им благодарен«, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент “Чемпионата” Родион Власов.

Динамо Мн
4:2
0:0, 0:0, 4:2
СКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь