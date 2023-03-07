Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу в матче со СКА

"Понравилось, как сыграла наша команда, показала характер, боевой настрой. Понравилось, что после пропущенной шайбы не начали пятиться, продолжили работать, шайба Мартынова вселила в нас оптимизм. Важные голы от Соколова, Горбунова, гол Меркли — важная командная победа, сказал парням в раздевалке после игры, что все отработали отлично, нападающие, защитники, большинство, меньшинство Колосов провёл невероятный матч.

За счёт чего команда открыла второе дыхание? Началось с гола Мартынова в меньшинстве, его проход. То, как он выложился в этом моменте, вернул нас в игру. Через несколько минут получили возможность в большинстве, хороший бросок Соколова, потом хороший момент при переходе из обороны в атаку. Сыграли хладнокровно, так, как требовали от ребят: не расслабленно, но с холодной головой. Парни выполнили то, что от от них требовали, их внимание было направлено на выполнение тех задач, что вы поставили.