«Локомотив» во 2-м овертайме вырвал победу у «Витязя» и находится в шаге от победы в серии

Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций7.03.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Арена Балашиха, 4924 зрителя
|Вячеслав Буцаев
|Игорь Никитин
|Дмитрий Шикин
|Даниил Исаев
|16:57
|Ярослав Бусыгин(Джереми Рой)
|18:39
|Алексей Марченко
|19:54
|Владимир Галузин
|27:33
|Даниил Тесанов
|38:50
|Илья Аркалов
|44:42
|Ярослав Бусыгин
|46:32
|Степан Никулин(Павел Красковский, Александр Полунин)
|46:53
|Ярослав Бусыгин
|47:53
|Денис Алексеев(Рушан Рафиков)
|55:25
|Даниил Тесанов
|55:42
|Скотт Уилсон(Владислав Кара, Алексей Волгин)
|67:19
|Сергей Андронов
|74:42
|Илья Аркалов
|77:13
|Максим Березкин
|95:28
|Рушан Рафиков(Максим Шалунов)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)