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7 марта, источник: Чемпионат.com

«Локомотив» во 2-м овертайме вырвал победу у «Витязя» и находится в шаге от победы в серии

В Балашихе завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Витязь» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3−1 в пользу железнодорожников.

Витязь
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Источник: VK.COM/HCLOKOMOTIV_OFFICIAL

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Ярослав Бусыгин с передачи Джереми Роя.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Степан Никулин с передач Павла Красковского и Александра Полунина. Спустя полторы минуты вывел гостей вперёд Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова. На 16-й минуте периода счёт сравнял Скотт Уилсон с передач Владислава Кары и Алексея Волгина.

Во втором овертайме победу гостям принёс бросок Рушана Рафикова с передачи Максима Шалунова.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

Витязь
2:3ОТ
1:0, 0:0, 1:2
Локомотив
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