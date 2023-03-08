Судьба возвращает долги, а Бог любит троицу. Минское «Динамо» сравнивает счет в серии со СКА

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Минское «Динамо» при почти 14 тысячах болельщиков на родной «Минск-Арене» движется к тому, чтобы всеми правдами и неправдами выполнить поставленную задачу на сезон — выход во второй раунд Кубка Гагарина. СКА смог забросить четыре безответные шайбы в воскресенье, что казалось очевидным проблеском огней питерской машины. Оказалось, что «зубрам» есть чем ответить после домашнего фиаско. Зрители и эксперты КХЛ с радостью приняли тот факт, что после 4 марта во всех парах плей-офф значился счет в серии 1:1. Эта ситуация сложилась впервые, причем в юбилейный 15-й сезон лиги. Первую победу «зубров» приняли как должное на волне успехов всех 16 команд, но вторая — очередная сенсация для «Динамо».



Впервые с середины февраля в старте ворот появился белорус Алексей Колосов. С начала 2023 года безупречную игру показывает арендованный у «Северстали» Константин Шостак, поэтому ему предоставили возможность стать первым номером. Сегодня же были опасения касательно готовности проспекта «Филадельфии» на поединок. К тому же, четвертый матч имеет очень важное значение: виктория сравнивает серию, а поражение лишает «Динамо» права на ошибку, где каждый успех СКА равен выбыванию минчан. Выбор Колосова казался логичным как минимум потому, что Шостаку необходима была пауза, особенно после четырех шайб в воскресной встрече.



Вернулись после дисквалификации Ник Меркли и Седрик Пакетт, которых действительно не хватало в третьей игре, особенно на большинстве. Минчане прошлый поединок суммарно сыграли 21 минуту с преимуществом в одного хоккеиста, однако ни один момент не удалось реализовать. Был лишь отмененный гол Артема Демкова, где вроде как арбитры нашли «помеху вратарю клюшкой». Интересно, как судьба отдает долг «Динамо», ведь сегодня была отменена шайба именно СКА. Причем, сколько шуток бы не было про транзакции, но рефери решили просмотреть эпизод самостоятельно без запроса тренерского штаба «зубров». Как итог, счет сохранялся сухим вплоть до 44-й минуты встречи.

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0:0 со СКА выглядел весьма подозрительно. «Динамо», проведя к этому моменту шесть минут в меньшинстве, здорово отбивалось от нападок питерцев. А после гола Никиты Гусева, пришли в голову ноябрьские воспоминания с 2:7, где счет также до середины третьего периода был равным. Именно память неудач «регулярки» стали причиной настолько яркого сюрприза в исполнении «Динамо», когда Игорь Мартынов забросил шайбу с контратаки в меньшинстве. А дальше было то, что называется «запах крови»: минчане забросили еще три за шесть минут. Ротенберг был в шоке, однако отквитать удалось лишь одну шайбу. Как итог, «Динамо» сделало счет в серии 2:2, что уже подразумевает шестой матч на «Минск-Арене».



Интересно, что еще до шайбы Мартынова Вудкрофт взял тайм-аут. Оказалось, была проблема с экипировкой Колосова, необходимо было чинить очень быстро, либо выпускать Шостака. Решили воспользоваться 30 секундами, причем эта случайность как будто пошла «зубрам» на пользу и помогла сбавить градус напряжения. После реализации большинства с чудо-голом Дмитрия Соколова, а также Горбунова, свой перерыв уже взял Ротенберг. Сняв вратаря Дмитрия Николаева, СКА пропустило от «Динамо» в пустые ворота, что отчасти можно назвать второй реализацией большинства.



Грубо говоря, залетало ровно то, что не могло залететь в воскресенье. Отдельное «спасибо» за это Александру Никишину. Судьба отдала «должок» минчанам. Что еще показательно, при первом большинстве помог Пакетт, при втором помог Меркли, которые ранее отбывали дисквалификацию. Защитник Марк Барберио набрал «+3», отдав три ассиста подряд. Также радует, что все четыре шайбы пришли от четырех разных игроков, что еще раз показывает мастерство атакующих игроков.



Интересно, что у «Динамо» состав имеет большую трещину, но команда все равно достигает результата. Не было легионеров Лалонда, Гилмора, Душака, россиянина Зоркина, а также молодого Вадима Мороза. Заслуженно присел на лавку Сергей Шумаков, который отдал место тем, кому оно правда нужно (как, например, Степану Звягину). Хорошо себя показал Дмитрий Соколов, которого точно «зубры» были бы не против оставить у себя и не возвращать с аренды в «Авангард».

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