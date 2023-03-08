«Автомобилист» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

В составе «уральцев» заброшенными шайбами отметились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон оформил шатаут. В итоге, 4:0 — уверенная победа команды Николая Заварухина.

Счет в серии снова стал равный — 2:2. Следующий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 10 марта.