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18:04 (мск), источник: Sport24

«Автомобилист» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл в гостях магнитогорский «Металлург» в четвертом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина.

Автомобилист
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Источник: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В составе «уральцев» заброшенными шайбами отметились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон оформил шатаут. В итоге, 4:0 — уверенная победа команды Николая Заварухина.

Счет в серии снова стал равный — 2:2. Следующий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 10 марта.

Металлург
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Автомобилист
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