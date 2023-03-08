Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
39
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Авангард
14
Хоккей. НХЛ
9.03
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
9.03
Детройт
Чикаго
Хоккей. НХЛ
9.03
Ванкувер
Анахайм
Все события
20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Череповце завершилась со счетом 9:3 (4:0, 2:1, 3:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (9-я минута), Владислав Каменев (11), Павел Карнаухов (14), Антон Слепышев (17, 56), Тахир Мингачев (26, 60), Михаил Григоренко (28) и Прохор Полтапов (57). У хозяев отличились Робин Пресс (25), Руслан Абросимов (51) и Егор Морозов (56). Для Мингачева и Полтапова голы стали первыми в карьере в Кубке Гагарина.

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков провел сотый матч в КХЛ.

«Северсталь» задействовала в матче троих вратарей, внесенных в заявку. В стартовом составе вышел Александр Самонов, который в первый раз был заменен на 14-й минуте матча, а затем окончательно покинул лед на 25-й минуте, выйдя в начале второго периода. Вместо него вышел Дмитрий Шугаев, а его на старте третьего периода сменил третий вратарь Артем Назаркин, дебютировавший в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятая игра пройдет в Москве 10 марта. Команды впервые проводят серию в плей-офф.

Северсталь
3:9
0:4, 1:2, 2:3
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винер отстранили от работы на два года. Что происходит?
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь