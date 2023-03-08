ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 9:3 (4:0, 2:1, 3:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (9-я минута), Владислав Каменев (11), Павел Карнаухов (14), Антон Слепышев (17, 56), Тахир Мингачев (26, 60), Михаил Григоренко (28) и Прохор Полтапов (57). У хозяев отличились Робин Пресс (25), Руслан Абросимов (51) и Егор Морозов (56). Для Мингачева и Полтапова голы стали первыми в карьере в Кубке Гагарина.

«Северсталь» задействовала в матче троих вратарей, внесенных в заявку. В стартовом составе вышел Александр Самонов, который в первый раз был заменен на 14-й минуте матча, а затем окончательно покинул лед на 25-й минуте, выйдя в начале второго периода. Вместо него вышел Дмитрий Шугаев, а его на старте третьего периода сменил третий вратарь Артем Назаркин, дебютировавший в плей-офф КХЛ.