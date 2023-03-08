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19:59 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и сравняло счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 5:4 в овертайме обыграло московское «Динамо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 10 193 зрителей.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Гончарук (14-я, 30-я минуты), Максим Федотов (20), Антон Сизов (54) и Даниил Бокун (69). У проигравших отличились Джордан Уил (3, 21), Эрик О’Делл (6) и Дмитрий Рашевский (57). Бокун забросил первую шайбу в КХЛ. Нападающий «Динамо» Александр Скоренов отметился тремя результативными передачами, защитник московской команды Бреннан Менелл провел 100-й матч в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.

«Динамо» и «Торпедо» дважды встречались в Кубке Гагарина (2012, 2017), оба раза сильнее оказывались игроки столичного клуба (4−2 и 4−1). В регулярном чемпионате команды одержали по две победы в очных матчах. «Торпедо» завершило регулярный сезон на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» финишировало на пятом месте.

«Динамо» лишь один раз — в сезоне-2017/18 — пропустило плей-офф КХЛ, в активе бело-голубых две победы в Кубке Гагарина (2012, 2013). Лучшим результатом «Торпедо» является выход во второй раунд плей-офф (2012, 2016). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

Динамо М
4:5ОТ
2:2, 1:1, 1:1
Торпедо
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