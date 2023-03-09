«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и повел со счетом 3−2 в серии плей-офф КХЛ

Источник: Без источника

Голами в составе команды из Владивостока отметились Александр Шевченко, Данил Файзуллин и Юрий Паутов. Победу «Адмиралу» в овертайме принес гол Шевченко.

За клуб из Уфы забили Михаил Науменков и Алексей Пустозеров, оформивший дубль. Все шайбы были заброшены в большинстве.

В этой игре «Адмирал» установил новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды, забил два гола за 1 минуту 26 секунд.