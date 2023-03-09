«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и повел со счетом 3−2 в серии плей-офф КХЛ
«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
Салават Юлаев
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«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
Голами в составе команды из Владивостока отметились Александр Шевченко, Данил Файзуллин и Юрий Паутов. Победу «Адмиралу» в овертайме принес гол Шевченко.
За клуб из Уфы забили Михаил Науменков и Алексей Пустозеров, оформивший дубль. Все шайбы были заброшены в большинстве.
В этой игре «Адмирал» установил новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды, забил два гола за 1 минуту 26 секунд.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.