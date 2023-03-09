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9 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело третье поражение в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Пятый матч серии до четырех побед, к которому команды подошли с двумя викториями в активе, состоялся в Санкт-Петербурге. К неудовольствию местной публики, счет в матче открыли гости — в середине стартовой трети отличился Виталий Пинчук. Лидерство «зубров» однако продержалось всего полторы минуты: сперва Дмитрий Яшкин сравнял цифры на табло, а незадолго до перерыва Василий Глотов вывел «армейцев» вперед — 2:1.

Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта четырежды оставались в меньшинстве, но воспользоваться численным преимуществом петербуржцы смогли только однажды: дубль оформил Яшкин. На старте заключительной трети Седрик Пакетт сократил отставание минчан, но несколько мгновений спустя Никита Гусев вернул своей команде перевес в два гола — 4:2. За восемь минут до сирены Дмитрий Соколов забросил третью шайбу динамовцев, но перевести встречу в овертайм наши игроки не смогли. Более того, в концовке игры хозяева дважды поразили пустые ворота минчан, как итог — 6:3 в пользу СКА.

Таким образом, хоккеисты из Санкт-Петербурга снова повели в серии — 3:2. От выхода в полуфинал Западной конференции «армейцев» отделяет всего одна победа, у «зубров» права на ошибку не осталось. Шестой поединок в противостоянии «Динамо» и СКА состоится в субботу на «Минск-Арене», начало — в 17.10. В случае успеха белорусский клуб переведет серию в решающий седьмой матч, который запланирован на 13 марта.

СКА
6:3
2:1, 1:0, 3:2
Динамо Мн
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