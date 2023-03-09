«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3−2 в серии плей-офф КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.
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«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.
Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.
За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.