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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3−2 в серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.

Ак Барс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.

За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.

Ак Барс
6:1
1:1, 4:0, 1:0
Нефтехимик
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