«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3−2 в серии плей-офф КХЛ

Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.

За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.