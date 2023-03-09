Хоккеисты «Локомотива» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина

В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин (50-я минута) и Георгий Иванов (81). У «Витязя» отличился Иван Зинченко (3). На 47-й минуте шайба попала в лицо нападающему «Витязя» Илье Аркалову, игрок не смог продолжить матч и покинул лед.

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ярославцы выходили в плей-офф КХЛ во всех сезонах, в которых принимали участие, лучшим результатом «Локомотива» в Кубке Гагарина является выход в финал сезона-2008/09, в котором железнодорожники уступили казанскому «Ак Барсу» (3−4).