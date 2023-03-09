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9 марта, источник: ТАСС

Хоккеисты «Локомотива» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» дома со счетом 2:1 в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на «Арене-2000».

Витязь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин (50-я минута) и Георгий Иванов (81). У «Витязя» отличился Иван Зинченко (3). На 47-й минуте шайба попала в лицо нападающему «Витязя» Илье Аркалову, игрок не смог продолжить матч и покинул лед.

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ярославцы выходили в плей-офф КХЛ во всех сезонах, в которых принимали участие, лучшим результатом «Локомотива» в Кубке Гагарина является выход в финал сезона-2008/09, в котором железнодорожники уступили казанскому «Ак Барсу» (3−4).

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками. «Витязь» стал шестым с 76 очками. Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу определится позднее.

Локомотив
2:1ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Витязь
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