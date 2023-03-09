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9 марта, источник: Чемпионат.com

Тренер «Динамо» Мн — об обвинениях в грязной игре: Не считаю, что мы грязнее соперника

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА (3:6).

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Источник: Чемпионат.com

"Интенсивная и равная игра, к сожалению, не добились результата, но двигаемся дальше, теперь надо хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре. Надо улучшить меньшинство и переход из оборону в атаку, сегодня именно они сделали разницу.

Ротенберг считает, что «Динамо» грязно играет? Не думаю, что мы грязнее, чем соперник, если это слово можно использовать.

Отсутствие защитников Гилмора, Дерябина, Лалонда и Зоркина? Много защитников не могут играть, мы следим за ситуацией день за днём, получим новую информацию в Минске по им состоянию, надеюсь, кто-то сможет сыграть.

Ваш совет игрокам перед следующей игрой? Надо убрать индивидуальные ошибки, исправить действия, о которых я говорил ранее: нельзя оставлять главного голеадора соперника перед своими воротами в меньшинстве, он так дважды забивал. В переходе из обороны в атаку у нас были потери, соперник дважды наказывал за это, надо исправлять это, если бы хотим добиться успеха, и я верю, что мы можем это сделать«, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент “Чемпионата” Родион Власов.

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6:3
2:1, 1:0, 3:2
Динамо Мн
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