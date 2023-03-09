Тренер «Динамо» Мн — об обвинениях в грязной игре: Не считаю, что мы грязнее соперника

"Интенсивная и равная игра, к сожалению, не добились результата, но двигаемся дальше, теперь надо хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре. Надо улучшить меньшинство и переход из оборону в атаку, сегодня именно они сделали разницу.

Ротенберг считает, что «Динамо» грязно играет? Не думаю, что мы грязнее, чем соперник, если это слово можно использовать.

Отсутствие защитников Гилмора, Дерябина, Лалонда и Зоркина? Много защитников не могут играть, мы следим за ситуацией день за днём, получим новую информацию в Минске по им состоянию, надеюсь, кто-то сможет сыграть.