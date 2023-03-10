«Авангард» первым среди команд Восточной конференции вышел в ¼ финала Кубка Гагарина
Омский клуб выиграл серию первого раунда плей-офф у «Сибири» со счетом 4 - 1.
Омский клуб выиграл серию первого раунда плей-офф у «Сибири» со счетом 4 - 1.
ТАСС, 10 марта. Омский «Авангард» со счетом 4:3 в овертайме обыграл новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Омске в присутствии 11 979 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Семен Чистяков (33-я минута), Владимир Ткачев (44), Дамир Шарипзянов (49) и Зият Пайгин (63). У проигравших отличились Тревор Мерфи (40), Валентин Пьянов (41) и Михал Чайковски (57). Вратарь «Сибири» Денис Костин провел 100-й матч в КХЛ.
«Авангард» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1 и первым из команд Восточной конференции вышел в четвертьфинал. Соперник омичей определится позднее. Ранее четвертьфиналистом стал ярославский «Локомотив», представляющий Западную конференцию.
В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Авангард» и «Сибирь» встречались четыре раза и одержали по две победы. По итогам регулярного сезона «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. «Сибирь» с 83 очками в 68 матчах стала шестой на Востоке. В розыгрыше Кубка Гагарина команды единственный раз встречались в 2013 году, тогда омичи выиграли серию со счетом 4−3.
«Авангард» не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2013/14, омская команда трижды выходила в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выиграла трофей в 2021 году, победив в финальной серии московский ЦСКА (4−2). Лучшим результатом «Сибири» является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где команда уступила казанскому «Ак Барсу» (1−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).