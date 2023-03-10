«Автомобилист» едва не упустил преимущество в пять шайб, но обыграл «Металлург»

На третьей минуте Алексей Макеев вывел «Автомобилист» вперёд. На 12-й минуте Алексей Василевский удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Кёртис Валк забил третий гол. После этого Эдди Паскуале был заменён на Василия Кошечкина. На 21-й минуте Ник Эберт забросил четвёртую шайбу, а на 26-й минуте Андрей Обидин — пятую. На 28-й минуте Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика отыграл один гол. На 31-й минуте Никита Коростелёв во второй раз «огорчил» Игоря Бобкова. На 37-й минуте Брендан Лайпсик отыграл ещё один гол — 5:3. На 59-й минуте Стефан Да Коста поставил точку в матче.