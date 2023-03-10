«Торпедо» второй раз подряд в овертайме обыграло «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 в овертайме дома обыграло московское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Ян (2-я и 79-я минута), Артем Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). У проигравших отличились Эрик О’Делл (26, 39) и Якоб Лилья (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торпедо». Нижегородцы выиграли в овертайме второй матч подряд. 8 марта в Москве команда Игоря Ларионова победила со счетом 5:4.

Шестой матч состоится 12 марта в Москве, начало — 17:00 мск.