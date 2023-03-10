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10 марта, источник: ТАСС

«Торпедо» второй раз подряд в овертайме обыграло «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Нижегородцы вышли вперед в серии до четырех побед - 3−2.

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Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

ТАСС, 10 марта. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 в овертайме дома обыграло московское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Ян (2-я и 79-я минута), Артем Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). У проигравших отличились Эрик О’Делл (26, 39) и Якоб Лилья (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торпедо». Нижегородцы выиграли в овертайме второй матч подряд. 8 марта в Москве команда Игоря Ларионова победила со счетом 5:4.

Шестой матч состоится 12 марта в Москве, начало — 17:00 мск.

В другом матче в Западной конференции московский ЦСКА дома со счетом 4:3 обыграл череповецкую «Северсталь». Армейцы, являющиеся действующими обладателями Кубка Гагарина, повели в серии со счетом 3−2. Шестая встреча пройдет 12 марта в Череповце, начало — 17:00 мск.

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Торпедо
4:3ОТ
1:0, 1:2, 1:1
Динамо М
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