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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Адмирал» впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Владивостокский «Адмирал» впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В серии первого раунда плей-офф КХЛ команда одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4−2. Последняя встреча между командами прошла ранее 11 марта и завершилась со счетом 3:2. У победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Шэн (30-я минута), Иван Емец (34) и Антон Берлев (58).

Следующий соперник «Адмирала» станет известен после окончания всех серий первого раунда плей-офф. Из Восточной конференции в ¼ финала уже вышел омский «Авангард», из Западной — ярославский «Локомотив».

Адмирал был основан в 2013 году. Клуб пропустил сезон-2020/2021 из-за финансовых трудностей. Отмечалось, что средства, предусмотренные на команду в начале года, были переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Адмирал
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Салават Юлаев
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