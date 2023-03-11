«Адмирал» впервые в истории вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

В серии первого раунда плей-офф КХЛ команда одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4−2. Последняя встреча между командами прошла ранее 11 марта и завершилась со счетом 3:2. У победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Шэн (30-я минута), Иван Емец (34) и Антон Берлев (58).

Следующий соперник «Адмирала» станет известен после окончания всех серий первого раунда плей-офф. Из Восточной конференции в ¼ финала уже вышел омский «Авангард», из Западной — ярославский «Локомотив».