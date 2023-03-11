«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в плей-офф КХЛ, команды установили рекорд скорострельности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «Нефтехим-Арене» в присутствии 4 653 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (2-я минута), Константин Лучевников (44), Дмитрий Кагарлицкий (51) и Артем Лукоянов (58). У проигравших отличились Ансель Галимов (1) и Андрей Чивилев (34). Лучевников забросил первую шайбу в КХЛ.

Команды обменялись голами за 1 минуту 2 секунды с начала матча и установили рекорд скорострельности в матчах плей-офф КХЛ для двух команд. Прежнее достижение принадлежало «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу» и равнялось 1 минуту 5 секундам. Оно было установлено в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2015/16.

«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2. Соперником казанцев по четвертьфиналу станет владивостокский «Адмирал», ранее обыгравший уфимский «Салават Юлаев» (4−2).

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Ак Барс» одержал три победы в четырех встречах с «Нефтехимиком». По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком в 68 матчах. «Нефтехимик» с 72 очками в 68 матчах стал восьмым на Востоке. В Кубке Гагарина команды играли дважды (2013, 2020), обе серии закончились победой «Ак Барса» со счетом 4−0.