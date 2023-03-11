Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Детройт
00
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
12.03
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
12.03
Каролина
Вегас
Хоккей. НХЛ
12.03
Коламбус
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
12.03
Монреаль
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.03
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.03
Торонто
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.03
Флорида
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.03
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.03
Ванкувер
Оттава
Хоккей. НХЛ
12.03
Сиэтл
Даллас
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
12.03
Сан-Хосе
Миннесота
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
32
Все события
19:47 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в плей-офф КХЛ, команды установили рекорд скорострельности

Команды обменялись голами за 1 минуту 2 секунды с начала матча.

Нефтехимик
Ак Барс
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «Нефтехим-Арене» в присутствии 4 653 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (2-я минута), Константин Лучевников (44), Дмитрий Кагарлицкий (51) и Артем Лукоянов (58). У проигравших отличились Ансель Галимов (1) и Андрей Чивилев (34). Лучевников забросил первую шайбу в КХЛ.

Команды обменялись голами за 1 минуту 2 секунды с начала матча и установили рекорд скорострельности в матчах плей-офф КХЛ для двух команд. Прежнее достижение принадлежало «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу» и равнялось 1 минуту 5 секундам. Оно было установлено в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2015/16.

«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2. Соперником казанцев по четвертьфиналу станет владивостокский «Адмирал», ранее обыгравший уфимский «Салават Юлаев» (4−2).

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Ак Барс» одержал три победы в четырех встречах с «Нефтехимиком». По итогам регулярного сезона казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком в 68 матчах. «Нефтехимик» с 72 очками в 68 матчах стал восьмым на Востоке. В Кубке Гагарина команды играли дважды (2013, 2020), обе серии закончились победой «Ак Барса» со счетом 4−0.

«Ак Барс» ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Лучшим результатом «Нефтехимика» является выход во второй раунд в сезоне-2009/10, где команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» (2−4). Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, в прошлогоднем финале армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−3).

Читайте также
Нефтехимик
2:4
1:1, 1:0, 0:3
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь