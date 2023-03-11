Хоккеисты петербургского СКА в 13-й раз подряд вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл минское «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Минске в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60). У проигравших отличились Владимир Алистров (2) и Сергей Сапего (32). Обе шайбы хоккеисты минского «Динамо» забросили в меньшинстве. Роман Ротенберг провел 100-й матч в качестве главного тренера СКА, он возглавил петербургский клуб 4 января 2022 года.

Хоккей КХЛ 2022-2023 1/4 финала конференций, 11.03.2023, 17:10 Динамо Мн 2 СКА 4

СКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2. Соперник петербургской команды определится позднее. СКА стал вторым четвертьфиналистом Кубка Гагарина среди команд Западной конференции, ранее первый раунд преодолел ярославский «Локомотив», одолевший подмосковный «Витязь» (4−1). На Востоке уже определились три участника следующего раунда плей-офф — омский «Авангард» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (4−1), «Адмирал» из Владивостока выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» (4−2), а победитель конференции по итогам регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» (4−2).

Петербургский клуб в 13-й раз подряд сыграет в четвертьфинале Кубка Гагарина, в последний раз команда не смогла добраться до этой стадии в 2010 году, когда проиграла рижскому «Динамо» (1−3). Ближайшим преследователем петербургского клуба по этому показателю является московский ЦСКА, который восемь раз успешно преодолевал первый раунд соревнований. В нынешнем розыгрыше красно-синие ведут в серии с череповецкой «Северсталью» со счетом 3−2. ЦСКА в последний раз не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2014 года, когда в первом раунде уступил СКА (0−4).

СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции. Белорусская команда впервые с 2011 года выиграла больше одного матча в плей-офф, тогда динамовцы проиграли «Локомотиву» (3−4). Минский клуб семь раз пробивался в плей-офф, но ни разу не смог пройти дальше первого раунда. В прошлом сезоне «Динамо» и СКА также встречались в первом раунде плей-офф, петербуржцы одержали победу со счетом 4−0.