«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии
«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 6:3.
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«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 6:3.
В составе «Магнитки» хет-трик оформил Павел Акользин, также отличились Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов.
За «Автомобилист» по одной шайбе забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.
«Металлург» сравнял счет в серии — 3−3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.