«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии

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В составе «Магнитки» хет-трик оформил Павел Акользин, также отличились Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов.

За «Автомобилист» по одной шайбе забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.