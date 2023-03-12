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Металлург
Автомобилист
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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии

«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 6:3.

Автомобилист
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Источник: Без источника

В составе «Магнитки» хет-трик оформил Павел Акользин, также отличились Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов.

За «Автомобилист» по одной шайбе забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.

«Металлург» сравнял счет в серии — 3−3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.

Металлург
6:3
2:1, 0:1, 4:1
Автомобилист
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