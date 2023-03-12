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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана оформил хет-трик в матче плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча прошла в Магнитогорске и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей хет-трик оформил форвард сборной Казахстана Павел Акользин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.

Металлург
6:3
2:1, 0:1, 4:1
Автомобилист
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