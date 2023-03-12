Форвард сборной Казахстана оформил хет-трик в матче плей-офф КХЛ
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Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Магнитогорске и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В составе победителей хет-трик оформил форвард сборной Казахстана Павел Акользин.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.