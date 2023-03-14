«Спартак» договорился о контракте с Жамновым, сообщил источник

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности с возглавляющим сборную России по хоккею Алексеем Жамновым о назначении на пост главного тренера команды, сообщил РИА Новости источник.

В начале февраля «Спартак» по собственному желанию покинул Игорь Гришин, после чего обязанности главного тренера исполнял Алексей Заварухин. Команда не сумела выйти в плей-офф КХЛ. В настоящее время Жамнов занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака».

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о контракте с Алексеем Жамновым. О его подписании будет объявлено в ближайшие дни", — сообщил источник.

Жамнов с сентября 2021 года возглавляет сборную России, его контракт с национальной командой истекает в июне 2023 года. На данный момент команда не проводит официальные матчи, так как совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.