«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (6-я минута), Денис Зернов (54), Егор Яковлев (56) и Николай Голдобин (69). У хозяев отличились Ник Эберт (23), Сергей Широков (32) и Алексей Макеев (42).

«Автомобилист» впервые провел седьмой матч в серии в рамках Кубка Гагарина. На счету «Металлурга» стало шесть побед в девяти седьмых играх. Форвард магнитогорской команды провел Брендэн Лайпсик свой 200-й матч в КХЛ.