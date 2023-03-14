«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (6-я минута), Денис Зернов (54), Егор Яковлев (56) и Николай Голдобин (69). У хозяев отличились Ник Эберт (23), Сергей Широков (32) и Алексей Макеев (42).
«Автомобилист» впервые провел седьмой матч в серии в рамках Кубка Гагарина. На счету «Металлурга» стало шесть побед в девяти седьмых играх. Форвард магнитогорской команды провел Брендэн Лайпсик свой 200-й матч в КХЛ.
«Металлург» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−3 и в 12-й раз в истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. В полуфинале Восточной конференции магнитогорцы сыграют против омского «Авангарда», который в ⅛ финала в шести матчах (4−2) победил новосибирскую «Сибирь».