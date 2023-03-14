Московский ЦСКА стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3 и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Среди команд Западной конференции в следующую стадию также пробились петербургский СКА, ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». От Востока в четвертьфинал пробились казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург» и «Адмирал» из Владивостока.