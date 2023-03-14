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22:16 (мск), источник: ТАСС

Московский ЦСКА стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 5:3 обыграл череповецкую «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (19-я минута), Владислав Каменев (35, 60), Владислав Провольнев (46) и Максим Соркин (47). У проигравших отличились Давид Думбадзе (14), Александр Петунин (17), Александр Суворов (55).

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3 и стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Среди команд Западной конференции в следующую стадию также пробились петербургский СКА, ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». От Востока в четвертьфинал пробились казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург» и «Адмирал» из Владивостока.

ЦСКА
5:3
1:2, 1:0, 3:1
Северсталь
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