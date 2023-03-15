ЦСКА был на грани вылета, СКА прибил «канадцев»: итоги старта плей-офф КХЛ

Определились все участники второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоги первой стадии розыгрыша Кубка Гагарина — в материале РИА Новости Спорт.

«Салават Юлаев» уступил в морском сражении

Еще на финише регулярного чемпионата поражение «Авангарда» в последнем матче с «Ак Барсом» и победа «Салавата Юлаева» над «Магниткой» явно пошли в зачет омичей, которые избавили себя от необходимости лететь во Владивосток. Уфимцы не смогли справиться с натиском «Адмирала» — уже по стартовому матчу серии в столице Башкирии было видно, что «моряки» выглядят более готовыми по сравнению со своим именитым соперником.

«Адмиралу» не потребовался искрометный хоккей с наполнением технически одаренных исполнителей. Прагматизм, сила и терпение в этой дуэли оказались выше. «Салават» и дальше может сетовать на нехватку кадров, но только с расчетом на следующий сезон. У команды Леонида Тамбиева оказалось больше понимания, что делать и как. Сенсация исхода противостояния получилась разве что номинальной.

СКА преодолел «канадское» давление

Вряд ли кто-то ожидал, что минское «Динамо» сможет оказать хоть какое-нибудь сопротивление сильнейшему клубу чемпионата, но Крэйг Вудкрофт удивил. Старший брат наставника «Эдмонтон Ойлерз» вовремя проявил свои канадские корни и заставил петербуржцев терпеть и потеть. Не обошлось и без крови: в серии с Минском игроки СКА неслабо пострадали физически, получив немалое количество разного характера травм.

«Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть правила. Почему наши игроки в НХЛ не позволяют себе действовать так, что соперник может потерять не просто здоровье? А канадцы в КХЛ играют так. Мы держим удар, у нас нет других вариантов», — сказывался наставник СКА Роман Ротенберг о жесткой игре «зубров».

Определяющим в серии оказался класс петербургских «армейцев». Вернув преимущество в счете в пятом матче (6:3), СКА сохранил свойственную себе интенсивность и мощь в заключительной игре в столице Белоруссии и отправил «канадцев» в отпуск.

«Локомотив» тихим ходом добрался до цели

Серия «Локомотива» и «Витязя» еще по своей афише не привлекала должного внимания, а сам ход противостояния только подтвердил, что ничем знаменательным эта битва не зацепит. Три раза из пяти матчи завершились в овертаймах, а в дуэли строгого, закрытого и системного хоккея сильнее оказались «железнодорожники». И хоть ничего зрелищного в стиле Игоря Никитина нет, необходимый результат все равно достигается. Попаданию «Локо» в финал конференции не удивится никто.

Ткачев и Толчинский вытащили «Авангард»

Сибирское дерби в первом раунде плей-офф — услада для глаз хоккейных болельщиков. Зрители и журналисты увидели именно то, что и хотели увидеть: яркий, непредсказуемый хоккей с элементами драмы и справедливый результат. Справедливым он бы стал при любом исходе. «Сибирь» показала свой лучший хоккей и имела все шансы растянуть серию до всех семи матчей, но решающим оказался индивидуальный исполнительский класс.

Сергей Толчинский и Владимир Эдуардович Ткачев абстрагировались от слухов о новых контрактах с «Авангардом» и занялись своими прямыми обязанностями — играть в хоккей, делать разницу и давать результат. На двоих россияне набрали 10 очков в пяти матчах.

«Нефтехимик» стал полезным тренажером для «Ак Барса»

Нынешний плей-офф быстро приучил нас к тому, что даже номинальные андердоги имеют высокие шансы на успех и могут прибить названных фаворитов. Такой исход был реален и в дерби Татарстана, в рамках которого «Нефтехимик» выступил крепким орешком в битве с «Ак Барсом». С казанцев сошло немало пота в попытке преодолеть воздействие дерзких нижнекамцев, и этот труд дал необходимый результат. Ключевым преимуществом «Ак Барса» стала вратарская линия: «Нефтехимик» проиграл именно из-за недостатка качества в этом компоненте.

«Эта серия позволила нам посмотреть на недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть. Соперник нас достаточно неплохо подготовил к следующему раунду», — подытожил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Динамо» не хватило сил в погоне за пионерами Ларионова

«Торпедо» Игоря Ларионова по ходу регулярного сезона влюбило в себя тысячи зрителей и поклонников хоккея, но у многих оставались сомнения в надежности системы нижегородцев в плей-офф. Игры на выбывание — это всегда иной расклад по сравнению с чемпионатом. Но Ларионову удалось доказать обратное.

«Торпедо» не изменило себе и сыграло против крепкого и единого коллектива московского «Динамо» остро и в атаку. «Бело-голубые», которые прославились по итогам «регулярки» тем, что каждый член команды осведомлен в своих конкретных задачах на игру, не нашли в себе сил сдержать натиск «лютых автозаводцев». На это указал и Алексей Кудашов: «Это не боязнь. Команда физически подсела».

Воробьев отсрочил увольнение?

Магнитогорский «Металлург» за последние пару месяцев обратил на себя слишком много негатива. Финалист прошлого сезона погрузился в состояние кризиса. В первую очередь это коснулось игры в атаке, которая стала инертной, что несвойственно команде Ильи Воробьева. К плей-офф проблема никуда не исчезла, и «Магнитка» была очень близка к тому, чтобы буквально подарить «Автомобилисту» путевку во второй раунд. А вместе с этим многие уже прогнозировали расставание Воробьева с Магнитогорском.

Но против таких раскладов оказались Павел Акользин и Николай Голдобин. Первый своим хет-триком спас для «Металлурга» серию и перевел ее в седьмой матч, а второй в самый ответственный момент продемонстрировал Голди-шоу. Что примечательно, в решающем матче магнитогорцы также совершили камбэк, отыгравшись с 1:3. Не чудо ли?

Чемпиону потрепали нервы

«В нас никто не верил», — сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин по итогам серии.

Вернее будет сказать, что никто попросту не ожидал, что клуб из Череповца со скромным бюджетом найдет ресурсы дать равный бой одной из мощнейших команд лиги. И хоть предпосылки к этому были после трех побед из четырех в чемпионате, но плей-офф, казалось, сложится принципиально иначе. Но нет. «Северсталь» заставила ЦСКА уважать себя и навязала настолько жесткую борьбу, что исход серии оставался под вопросом вплоть до середины седьмого матча серии.

Все решили нюансы. ЦСКА вовремя прибавил в давлении и силе, где-то судьи приняли более лояльные по отношению к «красно-синим» решения, а под конец игроки «Северстали» попросту «наелись». Возможно, ЦСКА была необходима именно такая серия для лучшей подготовки к «Локомотиву» — еще одному крайне неудобному оппоненту.