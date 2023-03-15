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16:44 (мск), источник: ТАСС

Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу в сборной России по хоккею

«Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера во вторник.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского «Спартака» и сборной России по хоккею Алексей Жамнов хотел бы продолжить работу в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в среду.

«Мы на эту тему не разговаривали с федерацией: как контракт закончится, сядем и поговорим. Можно ведь все совмещать, такая практика была и раньше, — сказал Жамнов. — Тем более график у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдет, вы все узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной».

Во вторник «Спартак» объявил, что назначил Жамнова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста с Федерацией хоккея России (ФХР) истечет в июне. Ранее в ФХР сообщили ТАСС, что Жамнов не уведомлял федерацию о подписании контракта со «Спартаком».

Жамнов возглавил сборную России в октябре 2021 года. При нем россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года, а также стали вторыми на Кубке Первого канала в 2021 и 2022 годах.

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