Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу в сборной России по хоккею

«Мы на эту тему не разговаривали с федерацией: как контракт закончится, сядем и поговорим. Можно ведь все совмещать, такая практика была и раньше, — сказал Жамнов. — Тем более график у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдет, вы все узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной».