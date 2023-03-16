Матчами в Санкт-Петербурге и Казани начнется второй раунд плей-офф КХЛ

Нынешний плей-офф пока является самым интересным в КХЛ за последнее время в плане интриги и сюжетных поворотов. В двух сериях все решилось в седьмых матчах, причем прошлогодние финалисты Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА — были в шаге от вылета, но благодаря высокому классу игроков и перестроению своей игры они выправили положение.

Хоккей КХЛ 2022-2023 1/2 финала конференций, 16.03.2023, 19:30 Ак Барс - Адмирал -

Непросто в первом раунде плей-офф пришлось и победителям Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата — СКА и «Ак Барсу». Петербургские армейцы в третий раз подряд на этой стадии встретились с минским «Динамо». За предыдущие две серии СКА потерпел лишь одно поражение, а в этом сезоне белорусская команда одержала сразу две победы. Судьба серии решилась в шести матчах.

«Ак Барс», как и СКА, уступил в первой игре нижнекамскому «Нефтехимику», в ряде матчей имел проблемы с игрой в большинстве и дожал соперника также за счет более высокого класса своих хоккеистов. В серии с сотворившим пока главную сенсацию в этом розыгрыше Кубка Гагарина владивостокским «Адмиралом», который в первом раунде выбил из борьбы за трофей уфимский «Салават Юлаев», многое также будет зависеть как от мастерства игроков, так и от умения реализовывать большинство. Немаловажным будет и функциональное состояние команд с учетом расстояния между Казанью и Владивостоком — свою роль может сыграть то, кто лучше адаптируется к перелетам и смене часовых поясов.

Хоккей КХЛ 2022-2023 1/2 финала конференций, 16.03.2023, 19:30 СКА - Торпедо -

Дуэль Ротенберга и Ларионова

СКА, главным тренером которого является Роман Ротенберг, во втором раунде плей-офф предстоит встретиться с возглавляемым Игорем Ларионовым нижегородским «Торпедо». Фаворитом в этой паре является СКА — у петербужцев более глубокий состав и более мастеровитые хоккеисты, что может создать проблемы обороне нижегородцев. Команды похожи друг на друга стремлением к постоянному движению, нацеленностью на вертикальную игру в атаке. Преимущество же «Торпедо» видно в силе духа, что показали последние игры серии с московским «Динамо», а также в игре вратарей.

17 марта состоятся первые матчи в противостояниях «Авангард» — «Металлург» и ЦСКА — «Локомотив». Омичи и ярославцы имели больше времени для подготовки ко второму раунду — командам для прохода в эту стадию плей-офф потребовалось провести по пять матчей.

В противоборстве с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотив» не является стопроцентным аутсайдером — железнодорожники, как и предыдущий соперник армейцев «Северсталь», являются «тренерской» командой, но более высококлассной и организованной, она может не простить ошибки соперника. Поэтому слабо верится в то, что повторится прошлогодний результат той же серии, когда ЦСКА выиграл у «Локомотива» всухую. Ярославскую команду сейчас возглавляет Игорь Никитин, который приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

Хоккей КХЛ 2022-2023 1/2 финала конференций, 17.03.2023, 16:30 Авангард - Металлург -

В противостоянии «Авангарда» и «Металлурга» будет интересно следить за тем, как главные тренеры команд будут перестраивать игру по ходу матчей. Больше опыта участия в плей-офф у Ильи Воробьева из магнитогорской команды. Это показал и последний матч с «Автомобилистом», в котором «Металлург» перевернул ход игры в третьем периоде и добился победы в овертайме. Стоит отметить, что в первом раунде плей-офф у «Авангарда» проявил себя голкипер Василий Демченко, проведя все пять матчей. Это заставило забыть о вратарских проблемах «Авангарда», возникавших по ходу регулярного сезона.