Андрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Северсталь»

ТАСС, 16 марта. Андрей Разин покинул пост главного тренера череповецкого клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь». Об этом Разин заявил на пресс-конференции в четверг.

«Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в “Северстали”. Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (мэр Череповца — прим. ТАСС), который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга. Я ухожу, куда — пока не знаю», — сказал Разин.

«Хочется прогрессировать, добиться других результатов. Хочется начать в новом клубе с нуля», — добавил он.

Разину 49 лет, он занимал пост главного тренера «Северстали» с 2018 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф КХЛ (2021, 2022, 2023) и трижды вылетала в первом раунде. Ранее в КХЛ Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», ханты-мансийскую «Югру» и владивостокский «Адмирал».