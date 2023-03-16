Андрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Северсталь»
Тренер отметил, что пока не знает, где продолжит работу.
Тренер отметил, что пока не знает, где продолжит работу.
ТАСС, 16 марта. Андрей Разин покинул пост главного тренера череповецкого клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь». Об этом Разин заявил на пресс-конференции в четверг.
«Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в “Северстали”. Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (мэр Череповца — прим. ТАСС), который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга. Я ухожу, куда — пока не знаю», — сказал Разин.
«Хочется прогрессировать, добиться других результатов. Хочется начать в новом клубе с нуля», — добавил он.
Разину 49 лет, он занимал пост главного тренера «Северстали» с 2018 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф КХЛ (2021, 2022, 2023) и трижды вылетала в первом раунде. Ранее в КХЛ Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», ханты-мансийскую «Югру» и владивостокский «Адмирал».
В период игровой карьеры Разин выступал за тольяттинскую «Ладу», самарcкий ЦСК ВВС, московские «Динамо» и ЦСКА, омский «Авангард», балашихинский ХК МВД, воскресенский «Химик» и магнитогорский «Металлург». С «Металлургом» он дважды становился чемпионом России (1999, 2001), дважды — чемпионом хоккейной Евролиги (1999, 2000) и один раз — обладателем Кубка России (1998). Вместе со сборной России Разин завоевал серебро чемпионата мира 2002 года.