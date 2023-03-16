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13:46 (мск), источник: ТАСС

Андрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Северсталь»

Тренер отметил, что пока не знает, где продолжит работу.

СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 марта. Андрей Разин покинул пост главного тренера череповецкого клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь». Об этом Разин заявил на пресс-конференции в четверг.

«Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в “Северстали”. Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову (мэр Череповца — прим. ТАСС), который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга. Я ухожу, куда — пока не знаю», — сказал Разин.

«Хочется прогрессировать, добиться других результатов. Хочется начать в новом клубе с нуля», — добавил он.

Разину 49 лет, он занимал пост главного тренера «Северстали» с 2018 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф КХЛ (2021, 2022, 2023) и трижды вылетала в первом раунде. Ранее в КХЛ Разин возглавлял екатеринбургский «Автомобилист», ханты-мансийскую «Югру» и владивостокский «Адмирал».

В период игровой карьеры Разин выступал за тольяттинскую «Ладу», самарcкий ЦСК ВВС, московские «Динамо» и ЦСКА, омский «Авангард», балашихинский ХК МВД, воскресенский «Химик» и магнитогорский «Металлург». С «Металлургом» он дважды становился чемпионом России (1999, 2001), дважды — чемпионом хоккейной Евролиги (1999, 2000) и один раз — обладателем Кубка России (1998). Вместе со сборной России Разин завоевал серебро чемпионата мира 2002 года.

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