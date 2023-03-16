«Гимн Чехии не должен звучать на соревнованиях с русскими». Новое выступление Гашека

Как по расписанию, Доминик Гашек каждые месяц-полтора выдаёт новые предложения по подавлению русского спорта. Накануне он выступил в интервью для портала PrahaIN, в котором рассказал о русском менталитете и своих воспоминаниях о нашей странной стране, где всё работает неправильно.

Потом сказал, что русских спортсменов можно допустить до участия в Олимпиаде, но только как сборную беженцев. Для этого они должны осудить свою родину и получить убежище в демократических странах. Если же Россию всё-таки допустят до соревнований, то чехам туда лучше не ехать. Либо, если очень хочется, за свой счёт и не как представители страны, а как частные лица. Главное — без флага, гимна и прочей национальной атрибутики.

«В России всё работает как-то по другому. Для верхов и низов правила разные»

— Вы рассказывали, что во время игры в «Спартаке» русские часто говорили вам в раздевалке: «Не парься, Доминик, это Россия».

— Я провёл там один сезон, и это был отличный опыт, чтобы понять русский менталитет. К тому же это качественная лига. Я бы сказал, чуть лучше чешской, но не такая сильная, как НХЛ.

Подобных историй было много, по ним понимаешь, что там всё работает как-то по-другому. Правила могли меняться, если у человека много власти. Тем, кто там не живёт, наверное, всё равно. Остальные просто принимают это как непреложный факт.

Приведу пример. Руководство хотело избавиться от тренера, но не сказало ему об увольнении. Вместо этого его отправили на обследование, и врач что-то нашёл у него в лёгких и сказал сидеть дома две недели. А руководство сказало нам, что если мы будем хорошо играть, то тренер не вернётся. Такие вещи — нам это не понять, а они считают нормальным. Да, кстати, тот тренер так и не вернулся, хотя через газеты сообщал, что полностью здоров.

— Так потому что — «Доминик, не парься».

— Там другие люди, они считают это само собой разумеющимся. Я бы всё равно ничего не смог там поменять в тот год, поэтому было лучше на этом не зацикливаться. Мы только смеялись на эту тему с массажистами. Они просто знают, что такая вот у них страна. Для верхов правила работают не так, как для низов.

— Вы с кем-то из партнёров по «Спартаку» общаетесь?

— Нет, ни с кем. Ещё до спецоперации общался с одним человеком из «Спартака», давал с ним интервью о хоккее для русского радио. А сейчас постоянно общаюсь с Алексеем Житником, мы с ним знакомы ещё с «Баффало». Он украинец.

— Было бы интересно узнать, что они на самом деле думают.

— Конечно, было бы интересно.

— В раздевалке «Спартака» украинцев когда-нибудь упоминали, обсуждали политику?

— Нет, такого вообще не было. Это было больше 10 лет назад, международную политику мы тогда не обсуждали. Кажется, и в России ничего серьёзного тогда не происходило. Русские относились ко мне дружелюбно, не только товарищи по команде. Кто-то приглашал меня на Кавказ, другой — на Байкал, они были очень дружелюбными. К сожалению, власть имущие злоупотребляют этой чертой простых людей.

«Осудить Россию и собрать сборную беженцев для Олимпиады»

— Давно вы пытаетесь решить проблему русских спортсменов?

— Я сразу осудил действия России, но сначала мне надо было привести в порядок мысли, понять, что можно считать поддержкой русских. Я 30 лет провёл на международной арене и пытаюсь помогать, высказывая своё мнение и отношение к вещам, особенно в этом вопросе. К тому же я год отыграл в России и всю карьеру играл как с русскими, так и с украинцами.

— Вы выступаете за бан России во всех соревнованиях. Но, может, не винить непосредственно спортсменов?

— Полностью согласен, в основном они не виноваты. Но правила такие, что когда они выходят на лёд, теннисный корт или в бассейн как граждане России, то продвигают действия России. И это наносит огромный экономический ущерб Украине. Мы не должны этого позволять.

— Звучит как коллективная ответственность?

— Дело не в коллективной вине, а в спасении человеческих жизней.

— Но вот Панарин, например, два года назад выступал с критикой многих вещей.

— Да, слышал об этом. Но сейчас ситуация такова, что Панарин как гражданин России всё равно является отличной рекламой действий России. Вольно или невольно, но это так.

— И что теперь?

— Надо начать помогать русским спортсменам? Играть они не должны, это не обсуждается. Но представьте, что они чувствуют в этой ситуации? МОК и спортивные федерации должны начать переговоры с правительствами своих демократических стран. Эти страны должны выработать правила, по которым русские спортсмены могли бы получить визу беженца и убежище в этих странах. То есть, по сути, такую же помощь, которую наши граждане получали при тоталитаризме.

Конечно, чтобы получить визу беженца, русские спортсмены должны подойти под строгие критерии. В первую очередь осудить Россию и вести себя соответствующе как в публичном пространстве, так и приватно. И вот этих смелых спортсменов уже надо допускать до соревнований в наших странах. А лучшие смогли бы даже поехать на Олимпиаду в составе сборной беженцев.

— Думаете, это реально?

— Конечно. Надо, чтобы всё больше людей об этом говорили. На мой взгляд, так сейчас и происходит как в Чехии, так и в мире. В любом случае впереди много работы, но мотивация у нас запредельная.

— Сейчас как раз обсуждается допуск России на Олимпиаду. Глава нашего Олимпийского комитета в прошлом году рекомендовал забанить россиян, а сейчас говорит о модели 1992 года, то есть о выступлении под нейтральным флагом.

— Я бы хотел, чтобы все чиновники, которые будут решать судьбу России на Олимпиаде, несли за это личную ответственность. То есть, если глава нашего НОК проголосует за Россию, чтобы он нёс уголовную ответственность за это.

«Гимн Чехии не должен звучать на соревнованиях с участием русских»

— Если русских всё же допустят на Олимпиаду, вы будете за бойкот Игр чехами?

— Во-первых, я вообще не буду смотреть Олимпиаду. Я и НХЛ сейчас не смотрю, и теннис. Эти соревнования тоже несут ответственность за происходящее. Но решать за чешских спортсменов я бы не стал, будь я официальным лицом. Я бы им объяснил всё и посоветовал туда не ехать, но оставил бы решение за ними. И не стал бы их банить, если бы они решили в пользу Олимпиады, пусть едут, но за свой счёт. Но гимн Чехии там играть не должен. На соревнованиях с участием русских гимн Чехии не должен звучать ни в коем случае. Граждане Чехии не должны быть одеты в чешские цвета, не должны носить чешский флаг или герб. Если кто-то хочет туда поехать как частное лицо — пожалуйста, мешать не буду, я ведь не выше закона…

— А винить их будете? Они же этого шанса ждут четыре года, а то и всю жизнь?

— Да, как гражданин Чехии я буду возмущён. Пойму, что это их мечта, к которой они долго шли. Но если там будут соревноваться русские, то всё это будет рекламой действий России. На месте функционеров я бы подошёл к этому вопросу так: отправляйтесь туда без флага, без гимна, не как представители страны, а как частные лица.

— Вы бы всё это говорили, если бы ещё играли?

— Скажу об НХЛ, там всё сложнее, потому что от работы зависит вся твоя жизнь, без неё будут проблемы. Вряд ли я бы сейчас пошёл против своего работодателя — НХЛ или клуба. И почти наверняка не стал бы критиковать русского партнёра по команде. Но не представляю, как бы я с ним обнимался после побед или поддерживал его после поражений. Но это не значит, что я бы был согласен с тем, чтобы россиянин продолжал играть со мной в НХЛ. Может, после сезона внёс бы какое-то общее предложение, не что-то конкретное. Но поэтому я и критикую руководство НХЛ, которое должно устанавливать правила, чтобы не поддерживать действия России.

А что касается сборной, то, думаю, мы бы собрались и вместе решили, что не поедем на турниры, где разрешают играть России. И неважно, с национальной символикой или без неё. Думаю, так бы всё было.