«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина

Встреча, прошедшая в Казани в четверг, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. В первом периоде ворота гостей поразили Александр Радулов (11-я минута) и Станислав Галиев (20), но во второй 20-минутке «Адмирал» ответил шайбами Либора Шулака (23) и Николая Елисеева (30). Победный гол забил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин (48). Для него эта шайба стала первой в карьере в Кубке Гагарина.