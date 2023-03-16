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22:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 16 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил дома владивостокский «Адмирал» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани в четверг, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. В первом периоде ворота гостей поразили Александр Радулов (11-я минута) и Станислав Галиев (20), но во второй 20-минутке «Адмирал» ответил шайбами Либора Шулака (23) и Николая Елисеева (30). Победный гол забил защитник «Ак Барса» Никита Лямкин (48). Для него эта шайба стала первой в карьере в Кубке Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса», второй матч противостояния пройдет в Казани 18 марта, после чего серия переедет во Владивосток.

Ак Барс
3:2
2:0, 0:2, 1:0
Адмирал
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