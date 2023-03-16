СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

СКА одержал победу над «Торпедо» в овертайме первого матча полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1 ОТ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.