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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

СКА одержал победу над «Торпедо» в овертайме первого матча полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1 ОТ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

СКА
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Без источника

Форвард нижегородцев Алексей Кручинин во втором периоде не реализовал буллит. В третьем периоде отличился нападающий СКА Николай Прохоркин, а ответный гол забил Владислав Фирстов. В овертайме победную шайбу забросил Дмитрий Яшкин.

Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

СКА
2:1ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Торпедо
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