СКА в овертайме обыграл «Торпедо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

Хоккей, КХЛ, 1/2 финала конференций16.03.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Ледовый дворец, 12059 зрителей
|Роман Ротенберг
|Игорь Ларионов
|Дмитрий Николаев
|Иван Кульбаков
|01:07
|Марат Хайруллин
|08:47
|Николай Буренов
|15:51
|Данил Веряев
|29:29
|Командный штраф
|35:19
|Максим Летунов
|45:17
|Николай Прохоркин(Андрей Педан, Святослав Гребенщиков)
|46:23
|Командный штраф
|57:18
|Владислав Фирстов(Деннис Ян, Богдан Конюшков)
|62:39
|Игорь Ожиганов
|65:09
|Дмитрий Яшкин
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)