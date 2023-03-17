«Авангард» в овертайме победил «Металлург» в первой игре серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 марта. Омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive Арене» в Омске в присутствии 11 917 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Рид Буше (11-я минута) и Арсений Грицюк (69). У гостей отличился Семен Кошелев (32). Вратарь «Металлурга» Эдвард Паскуале провел 200-й матч в лиге.

«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния пройдет 19 марта в Омске, начало запланировано на 14:00 мск.

«Авангард» встречается с «Металлургом» в плей-офф КХЛ третий сезон подряд. Всего команды провели четыре противостояния в Кубке Гагарина, все четыре раза они играли во втором раунде. В 2011 и 2022 годах магнитогорская команда побеждала со счетом 4−3 в серии. В 2012 и 2021 годах сильнее оказывался «Авангард» (4−1 и 4−2 соответственно).

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Авангард» и «Металлург» играли четыре раза, омичи одержали три победы. По итогам регулярного сезона «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах, «Металлург» с 83 очками стал пятым. В первом раунде плей-офф омичи со счетом 4−1 в серии прошли новосибирскую «Сибирь», магнитогорская команда со счетом 4−3 одолела екатеринбургский «Автомобилист».