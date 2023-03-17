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22:01 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» и вышел вперед в серии полуфинала Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

ЦСКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 победил ярославский «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 8 393 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбленко (46-я минута) и Павел Карнаухов (50). Матч стал для нападающего хозяев Антона Слепышева 500-м в КХЛ. Защитник ярославцев Даниил Мисюль провел 200-й матч в лиге. 29-летний Дыбленко забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ в карьере. Ворота ЦСКА защищал Адам Рейдеборн, который отразил 35 бросков по своим воротам.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет 19 марта в Москве.

Это противостояние стало для команд четвертым в истории Кубка Гагарина. ЦСКА встречается с «Локомотивом» в плей-офф КХЛ третий сезон подряд, прошлые две серии остались за армейцами (4−3 в 2021 году и 4−0 — в 2022-м). В 2017 году со счетом 4−2 сильнее оказались ярославцы.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона ЦСКА и «Локомотив» играли шесть раз, команды одержали по три победы. По итогам регулярного сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 94 очка в 68 матчах, «Локомотив» с 92 очками стал третьим. В первом раунде плей-офф столичная команда со счетом 4−3 в серии переиграла череповецкую «Северсталь», «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя» (4−1).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в прошлогоднем финале команда обыграла магнитогорский «Металлург» (4−3), армейцы также выигрывали трофей в 2019 году и трижды проигрывали в финале (2016, 2018, 2021). ЦСКА не пропускал плей-офф КХЛ с сезона-2010/11. Лучшим достижением «Локомотива» является выход в финал Кубка Гагарина 2009 года, тогда ярославцы со счетом 3−4 проиграли решающую серию сезона казанскому «Ак Барсу».

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ЦСКА
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Локомотив
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