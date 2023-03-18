СКА выиграл у «Торпедо» во втором матче четвертьфинальной серии

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА переиграли нижегородское «Торпедо» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0) в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15), Эмиль Галимов (27), Никита Камалов (32) и Никита Гусев (36). У гостей дубль оформил Андрей Белевич (3 и 35), еще по шайбе забросили Артем Михеев (27) и Николай Коваленко (40).

В минувшем регулярном чемпионате СКА выиграл три из четырех матчей против «Торпедо».