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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА выиграл у «Торпедо» во втором матче четвертьфинальной серии

СКА переиграл «Торпедо» и упрочил преимущество в серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

СКА
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА переиграли нижегородское «Торпедо» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0) в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Михаил Воробьев (15), Эмиль Галимов (27), Никита Камалов (32) и Никита Гусев (36). У гостей дубль оформил Андрей Белевич (3 и 35), еще по шайбе забросили Артем Михеев (27) и Николай Коваленко (40).

В минувшем регулярном чемпионате СКА выиграл три из четырех матчей против «Торпедо».

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта.

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СКА
5:4
2:1, 3:3, 0:0
Торпедо
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