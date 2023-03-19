Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
Бостон
03
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Коламбус
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
32
Хоккей. НХЛ
20.03
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.03
Сент-Луис
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.03
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20.03
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург
43
Все события
19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (35-я минута), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44). У гостей отличились Денис Алексеев (4) и Максим Березкин (33).

Форвард ЦСКА Сергей Плотников провел 800-й матч в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. По ходу встречи он получил травму и не вышел на лед в третьем периоде. Его партнер по команде Владислав Каменев отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ. Свой 100-й матч в плей-офф лиги провел нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут 21 и 23 марта в Ярославле. Команды третий раз подряд встречаются в плей-офф КХЛ, в обоих предыдущих случаях выигрывали армейцы — в четвертьфинале Кубка Гагарина в сезоне-2020/21 (4−3) и через год в первом раунде (4−0).

ЦСКА
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь