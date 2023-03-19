ЦСКА удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (35-я минута), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44). У гостей отличились Денис Алексеев (4) и Максим Березкин (33).
Форвард ЦСКА Сергей Плотников провел 800-й матч в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. По ходу встречи он получил травму и не вышел на лед в третьем периоде. Его партнер по команде Владислав Каменев отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ. Свой 100-й матч в плей-офф лиги провел нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут 21 и 23 марта в Ярославле. Команды третий раз подряд встречаются в плей-офф КХЛ, в обоих предыдущих случаях выигрывали армейцы — в четвертьфинале Кубка Гагарина в сезоне-2020/21 (4−3) и через год в первом раунде (4−0).