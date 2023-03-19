ЦСКА удвоил преимущество в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (35-я минута), Даррен Диц (36) и Михаил Григоренко (44). У гостей отличились Денис Алексеев (4) и Максим Березкин (33).

Форвард ЦСКА Сергей Плотников провел 800-й матч в КХЛ и стал седьмым игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. По ходу встречи он получил травму и не вышел на лед в третьем периоде. Его партнер по команде Владислав Каменев отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ. Свой 100-й матч в плей-офф лиги провел нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.