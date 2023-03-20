БК Winline и «Ак Барс» организовали для болельщиков невероятное шоу
В минувшие выходные прошел очередной матч полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором казанский «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал».
В минувшие выходные прошел очередной матч полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором казанский «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал».
Болельщики, пришедшие в этот вечер на стадион, увидели не только победу «Ак Барса» (2:1), но и красочное предматчевое 3D-шоу, организованное с помощью БК Winline (18+).
В двухминутном шоу болельщики увидели, какой путь преодолели вместе «Ак Барс» и Winline в этом сезоне — от тяжелого старта до уверенного завершения регулярки и выхода в плей-офф с первого места в конференции.
Осенью «Ак Барс» установил клубный антирекорд, потерпев шесть поражений подряд в регулярном чемпионате. Зимой клуб пережил смену главного тренера — команду покинул Олег Знарок, а его пост занял Зинетула Билялетдинов, который уже трижды приводил «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина.
Счет в серии после двух матчей противостояния — 2:0 в пользу казанского клуба. Третий матч серии пройдет во Владивостоке 20 марта.
В случае победы в серии «Ак Барс» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск.