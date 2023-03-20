БК Winline и «Ак Барс» организовали для болельщиков невероятное шоу

Болельщики, пришедшие в этот вечер на стадион, увидели не только победу «Ак Барса» (2:1), но и красочное предматчевое 3D-шоу, организованное с помощью БК Winline (18+).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b48407f8e8144fff&partner_ext=173&place_id=222&oid=-56643473&hd=2&id=456245007&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В двухминутном шоу болельщики увидели, какой путь преодолели вместе «Ак Барс» и Winline в этом сезоне — от тяжелого старта до уверенного завершения регулярки и выхода в плей-офф с первого места в конференции.

Осенью «Ак Барс» установил клубный антирекорд, потерпев шесть поражений подряд в регулярном чемпионате. Зимой клуб пережил смену главного тренера — команду покинул Олег Знарок, а его пост занял Зинетула Билялетдинов, который уже трижды приводил «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина.

Счет в серии после двух матчей противостояния — 2:0 в пользу казанского клуба. Третий матч серии пройдет во Владивостоке 20 марта.