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14:09 (мск)

БК Winline и «Ак Барс» организовали для болельщиков невероятное шоу

В минувшие выходные прошел очередной матч полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором казанский «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал».

Ак Барс
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Болельщики, пришедшие в этот вечер на стадион, увидели не только победу «Ак Барса» (2:1), но и красочное предматчевое 3D-шоу, организованное с помощью БК Winline (18+).

Во время загрузки произошла ошибка.

В двухминутном шоу болельщики увидели, какой путь преодолели вместе «Ак Барс» и Winline в этом сезоне — от тяжелого старта до уверенного завершения регулярки и выхода в плей-офф с первого места в конференции.

Осенью «Ак Барс» установил клубный антирекорд, потерпев шесть поражений подряд в регулярном чемпионате. Зимой клуб пережил смену главного тренера — команду покинул Олег Знарок, а его пост занял Зинетула Билялетдинов, который уже трижды приводил «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина.

Счет в серии после двух матчей противостояния — 2:0 в пользу казанского клуба. Третий матч серии пройдет во Владивостоке 20 марта.

В случае победы в серии «Ак Барс» выйдет в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск.

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