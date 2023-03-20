«Адмирал» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

ТАСС, 20 марта. Владивостокский «Адмирал» дома в понедельник победил казанский «Ак Барс» в овертайме со счетом 1:0 в третьем матче второго раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу на 74-й минуте забросил Евгений Лисовец. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Четвертая игра серии пройдет 22 марта во Владивостоке.

«Адмирал» впервые играет во втором раунде плей-офф КХЛ. В первом раунде владивостокский клуб победил уфимский «Салават Юлаев» в серии со счетом 4−2. До этого дальневосточный клуб, основанный в 2013 году, трижды выходил в первый раунд (сезоны-2013/14, 2015/16, 2016/17), сезон-2020/21 «Адмирал» пропустил из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. По итогам регулярного чемпионата «Адмирал» стал седьмым на Востоке, набрав 75 очков в 68 играх.

«Ак Барс» по итогам регулярного сезона занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком в 68 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ казанский клуб обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4−2). «Ак Барс» ни разу не пропускал плей-офф КХЛ, казанская команда является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).