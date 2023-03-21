Судья залез на ворота во время опасного момента в матче плей-офф КХЛ
Судья КХЛ Константин Оленин приложил максимум усилий, чтобы оказаться поближе к игровому эпизоду в матче плей-офф.
Ак Барс
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Судья КХЛ Константин Оленин приложил максимум усилий, чтобы оказаться поближе к игровому эпизоду в матче плей-офф.
В третьем периоде третьей игры серии между «Адмиралом» и «Ак Барсом» Оленин залез на ворота во время опасного момента на пятачке казанской команды.
В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Оленин отработал 62 игры, присудив 1009 минут штрафа.