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18:21 (мск), источник: Sport24

Судья залез на ворота во время опасного момента в матче плей-офф КХЛ

Судья КХЛ Константин Оленин приложил максимум усилий, чтобы оказаться поближе к игровому эпизоду в матче плей-офф.

Ак Барс
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Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде третьей игры серии между «Адмиралом» и «Ак Барсом» Оленин залез на ворота во время опасного момента на пятачке казанской команды.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Оленин отработал 62 игры, присудив 1009 минут штрафа.

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Ак Барс
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